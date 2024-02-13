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BBC

حماس: الحركة مستعدة للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية

09:12 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

خليل الحية

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وكالات

قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الحركة مستعدة للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية.

وأضاف مسؤول حماس في حديثه لسي إن إن، أنه إذا حدثت تطورات بعد اجتماع اللجنة الرباعية، فيمكن أن ترسل وفًدا برئاسة خليل الحية، الذي كان في القاهرة الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول صفقة، من شأنها إطلاق سراح الأسرى من غزة مقابل فترة توقف للقتال ودخول المساعدات الإنسانية.

وفي 22 يناير رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب حماس بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى في غزة. ووصف نتنياهو ذلك بأنها بـ"شروط استسلام".

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مجاهديها فجروا 3 فتحات أنفاق مفخخة، في قوات إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتابعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صدر عنها الثلاثاء: "استهدف مجاهدونا أبضًا ناقلة جند صهيونية شمال خان يونس بقذيفة "الياسين 105″، وفور وصول قوة لإنقاذهم استهدفت ناقلة جند ثانية.

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