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BBC

لأول مرة.. إيران تعلن إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى من سفينة حربية

07:01 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

إيران تعلن إطلاق صواريخ بالستية أرشيفية

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مصراوي

أعلنت إيران، إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، في خطوة جديدة على طريق تطوير برنامجها العسكري، وقيامها بمناورة محاكاة لـ"هجوم بصواريخ أرض-أرض على قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب".

وقال التلفزيون الإيراني الذي بث صوراً للعملية، إن سفينة تابعة للحرس الثوري أطلقت صواريخ بالستية لأول مرة" أثناء وجودها في المحيط الهندي.

وأعلن قائد الحرس الثوري حسين سلامي نجاح إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من سفينة"، مشيرا إلى إمكانية السفن في أن تكون في أي مكان في المحيطات، قائلا: "لا مكان آمناً للقوى التي تريد تهديد أمننا".

وقال التلفزيون الإيراني، إن الصاروخين اللذين أطلقا من سفينة الشهيد مهدوي "مداهما 1700 كيلومتر على الأقل" وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.

ويثير التطوير المستمر للترسانة الصاروخية الإيرانية قلق العديد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

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