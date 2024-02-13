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BBC

الأمين العام للجامعة العربية يدعو إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية

02:15 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (د ب أ)

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ضرورة تفكيك المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء عن أبو الغيط قوله: "نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعكس رغبة في الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق".

وأضاف أبو الغيط: "نواجه تحديا في تأمين زخم كاف للفلسطينيين ليتمكنوا من الحصول على دولتهم".

كان الوزير الإسرائيلي صرح بأن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلا إن "القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر".

أحمد أبو الغيط إسرائيل فلسطين الجامعة العربية

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