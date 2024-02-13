مُستقبل بايدن على المحك.. مطالبات بإجراء اختبارات الخرف ودعوات لتفعيل التعديل 25

كتب- محمد صفوت:

يطالب الأطباء، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء اختبارات الخرف بعد أسبوع حافل بزلات اللسان، اختتم بتقرير من المحقق الخاص روبرت هور، الذي شكك في ذاكرة بايدن ووصفه بأنه "رجل مسنّ ذو ذاكرة ضعيفة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأطباء يدعون الرئيس بايدن، إلى إجراء اختبارات الخرب لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً لمنصبه، بعد الزلات التي سقط فيها والتقرير الأخير الذي كشف أن بايدن لا يتذكر السنوات التي كان فيها نائبًا للرئيس ولا يستطيع أن يتذكر الوقت الذي توفي فيه ابنه بو.

وقال الأطباء الذين ردوا على التقييم إن نسيان الأحداث الرئيسية مثل وفاة أحد أفراد أسرته كان علامة مميزة للتدهور ومقدمة للخرف، ودعوا شاغل الوظيفة إلى إجراء اختبارات معرفية ليثبت للجمهور أنه سليم عقليًا.

وسرد التقرير عددًا من الوقائع التي سقط فيها بايدن في زلات لسان.

ويقول الدكتور ستيوارت فيشر، إن الاختبار الإدراكي لبايدن طال انتظاره، وإذا كان يريد أن يثبت للجمهور أنه سليم عقليًا وجسديًا، فعليه أن يظهر لهم هذا بإجراءه الاختبارات، مضفًا: "أنت في أعلى منصب في البلاد".

وأشار الطبيب، إلى شفافية العائلة المالكة في المملكة المتحدة، التي أعلنت إصابة الملك تشارلز بالسرطان، وحث البيت الأبيض على تطبيق نفس المستوى من الصدق عندما يتعلق الأمر بمشاكل بايدن الصحية.

تفعيل التعديل الـ 25

الليلة الماضية، دعا الجمهوريان ريك سكوت ومارجوري تايلور جرين، إدارة بايدن إلى تفعيل التعديل الـ 25، الذي ينص على أنه يمكن عزل الرئيس إذا كان غير مؤهل للاستمرار في منصبه.

ويمنح التعديل الـ 25 يمنح نائب الرئيس ومجلس الوزراء سلطة عزل القائد العام من منصبه من خلال تصويت الأغلبية في حالة تحديد أنه لم يعد مناسبًا للمنصب. ولم يتم الاحتجاج به قط في تاريخ الولايات المتحدة.

وتقول "ديلي ميل": "من المفارقات أنه كانت هناك دعوات لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 على أساس أنه غير لائق عقليًا للمنصب".

وشككت الدكتورة جين أورينت، المدير التنفيذي لجمعية الأطباء والجراحين الأمريكيين اليمينية، في تفعيل التعديل الـ 25، مشيرة إلى أنه تعديل سياسي ومن غير المرجح أن يفعل حيث أن الحزب الديمقراطي وجميع الوزراء مخلصين لبايدن وهم سعداء بالأشياء كما هي.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين رفع قضية بصفتهم مواطنين لاحظون زلات لسانه المستمرة ويراقبون الوضع في قلق شديد، مضيفة: "القائد الأعلى لقواتنا المسلحة والذي يتخذ قرارات حاسمة بشأن كل ثانية من حياتنا قد لا يعرف ما يفعله"

وأكدت على ضرورة إجراء اختبارات معرفية لبايدن وعرض النتائج على الملأ.

وكشف استطلاع جديد أجرته شبكة NBC أن 62% من الناخبين لديهم مخاوف كبيرة بشأن صحة بايدن العقلية والجسدية.

كيف يفعل التعديل الـ 25

توضح "ديلي ميل" أنه لتفعيل التعديل الـ 25، يجب على نائب الرئيس، مع أغلبية المسؤولين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أو أي هيئة أخرى ينص عليها الكونجرس بموجب القانون، إصدار إعلان مكتوب بأن الرئيس غير قادر على تنفيذه مهامه.

وبمجرد إرسال هذا الإعلان إلى الكونجرس، يصبح نائب الرئيس على الفور رئيسًا بالنيابة.

الشيخوخة

وعادةً ما يقوم أطباء الأعصاب المتخصصون في الشيخوخة وعلم الشيخوخة بإجراء اختبار واحد أو عدة اختبارات مصممة خصيصًا لقياس الضعف الإدراكي.

وقال الدكتور فيشر: "من الممكن أن تكون حالة ضعف إدراكي معتدل، ولكن إجراء كافة الاختبارات هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك على وجه اليقين".

وقال الدكتور كينيث هيلمان، طبيب الأعصاب في كلية الطب بجامعة فلوريدا، إن الطريقة الوحيدة إذا كنت قلقًا بشأن شخص يتقدم في السن، هي أن تخضع لتقييم كامل من قبل طبيب أعصاب لمعرفة ما إذا كان يستوفي معايير الضعف الإدراكي.

مجموعة اختبارات

ويستطيع الأطباء الاختيار من بين مجموعة من الاختبارات، مثل تقييم "مونتريال المعرفي"، وهو اختبار بسيط داخل العيادة يطلب من الناس رسم مكعب، والتعرف على الحيوانات، ورسم ساعة للكشف عن الضعف الإدراكي المعتدل.

ويمكنهم أيضًا إجراء اختبار Mini-Cog، وهو اختبار مدته ثلاث دقائق للمريض، عبر اختبار استدعاء الذاكرة المكون من ثلاثة عناصر واختبار رسم الساعة.

وهناك اختبار آخر هو اختبار الحالة العقلية المصغر، والذي يقيم القدرات المعرفية المختلفة بما في ذلك التوجه والانتباه والذاكرة واللغة والمهارات البصرية المكانية.

ثم يتم النظر إلى أنواع أخرى مما نسميه الوظائف المعرفية، ويستمع إلى كلامهم، هل لديهم مشاكل في كلامهم أو لغتهم، عندما يتحدثون، هل يجدون الكلمات جيدة أم أنهم ما نسميه يتذكرون الإطناب حول الكلمات.

الاختبار الأكثر شيوعًا، وفقًا للدكتور هيلمان، هو اختبار بوسطن للتسمية لتقييم قدرة الشخص على العثور على الكلمات.

يتكون من 60 رسمًا بالخط الأسود، معروضة بالترتيب من الأسهل إلى الأصعب، والتي يجب على المتقدم للاختبار تسميتها في 20 ثانية أو أقل.