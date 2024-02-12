من جديد.. البنتاجون: نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري

مصراوي

قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، اليوم الأحد، إنه تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري.

وأوضح رايدر أنه جرى نقل أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري لفحص أعراض تشير إلى وجود مشكلة في المثانة، لافتا إلى أن أوستن اصطحب أجهزة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لتأدية مهامه، موضحا أن البنتاجون ستقدم تحديثا عن حالته في القريب العاجل.

وكان أوستن قدّم اعتذارا علنيا مطلع فبراير الجاري؛ بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستاتا ودخوله المستشفى، الأمر الذ عرّضه لانتقادات حادة بسبب مخالفته للبروتوكولات السارية؛ إذ لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على دراية بإصابة وزير دفاعه لأسابيع عدة، قبل أن تنادي دعوات باستقالة أوستن من منصبه.