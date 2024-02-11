إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي يحذر من "كارثة إنسانية" في غزة

12:19 م الأحد 11 فبراير 2024

الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (بي بي سي)

حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مسؤول السياسية من أن أي هجوما للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".

وقال بوريل على حسابه بمنصة إكس "أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر".

وأضاف أن "استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة".

هذا المحتوى من

BBC
الاتحاد الأوروبي غزة جوزيب بوريل الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

انخفاض تدريجي وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
عاجل - تراجع كبير بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات