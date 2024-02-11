الاتحاد الأوروبي يحذر من "كارثة إنسانية" في غزة

نيويورك - (بي بي سي)

حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مسؤول السياسية من أن أي هجوما للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".

وقال بوريل على حسابه بمنصة إكس "أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر".

وأضاف أن "استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة".