توقف عمل مفاعلين داخل محطة شينون النووية في فرنسا بعد اندلاع حريق

باريس - (د ب أ)

قالت شركة الكهرباء "إي دي إف" الفرنسية يوم السبت إنه جرى إيقاف عمل مفاعلين في محطة شينون النووية في غربي البلاد إثر اندلاع حريق في المنشأة.

وأوضحت الشركة في بيان أن حريقا اندلع حوالي الساعة 02:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي(0140 بتوقيت جرينتش) بالمحول الرئيسي لوحدة الإنتاج رقم 3 في منطقة غير نووية. وجرى إغلاق الوحدة تلقائيا وفقا للبروتوكولات المعمول بها.

وأضافت الشركة أنه تم إخماد الحريق.

وذكرت "إي دي إف" أنه نظرا لاتصال المفاعلين 3 و4، فقد تم إغلاق الأخير أيضا كإجراء احترازي.

وقالت هيئة السلامة النووية الفرنسية إن الحريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المفاعل 3، مما أدى إلى إيقافه تلقائيا.

ومن جانبه، قال معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية الفرنسي في بيان منفصل إنه كان يراقب الحادث، قائلا إنه "لم يكن له أي تأثير على السكان أو البيئة".

وذكرت هيئة السلامة النووية أنها ستواصل مراقبة الوضع، بالتعاون مع شركة "إي دي إف" ومعهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، لتحديد موعد إلغاء إجراءات الطوارئ.