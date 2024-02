آخرها مع مصر.. زلات لسان بايدن تضعه في مواقف محرجة أمام العالم

كتب- محمود عبدالرحمن:

في زلة ليست هي الأولى، زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سجل سقطاته التي لا تنتهي، وذلك بعدما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "رئيس المكسيك"، ليتم إضافة تلك الزلة إلى سجله الطويل من الأخطاء الفادحة الملاصق له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة أواخر عام 2020.

وجاءت زلة الرئيس الأمريكي، أثناء إلقائه خطاب مفاجئ فجر أمس الجمعة، للرد على ما يتم تداوله عنه من أنباء إصابته بمشاكل في الذاكرة، وهو نفس ما جاء في تقرير أعده مدع خاص وصفه برجل مسن ذاكرته ضعيفة، بايدن رد على تلك التقارير بقوله: "حسنا، أنا رجل مسن وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة"، وبالرغم من ذلك وفي نفس الخطاب وقع الرئيس الأمريكي في هفوة جديدة أثناء حديثه عن بعض الأمور المتعلقة بالحرب في غزة حيث وصف خلالها الرئيس السيسي برئيس المكسيك.



زلات بايدن صاحب الـ 81 عاما، دفعت العديد من الشخصيات البارزة والصحفيين السخرية على تلك الهفوات التي تتكرر ما بين الحين والآخر، واعتاد الرئيس الأمريكي زلات اللسان في أغلب تصريحاته، من تلك الشخصيات ما تداوله البعض عن سخرية الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من بايدن قائلا "لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا"، وذلك عقب عدم توجيه اتهامات لبايدن بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب "ضعف ذاكرته".



وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال مهرجان انتخابي: "بما أنه لن توجه التهم إلى بايدن بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فيجب عدم توجيه تهم له هو أيضا".

I hope before they let Biden launch nukes they have some sort of a challenge question like "Which country has big pyramids and a sphinx"