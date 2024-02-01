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BBC

جيش الاحتلال يعلن انتهاء العمليات بخانيونس وفي طريقه إلى رفح

08:49 م الخميس 01 فبراير 2024

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت إنهم أكملوا مهمتهم في خان يونس ويعملون على الوصول إلى رفح، والقضاء على كل من يحاول إيذائهم هناك.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس: "تم تفكيك لواء خان يونس وسنواصل عملياتنا في غزة، ولن نتوقف والأمور باتت أصعب بكثير على حماس فهم لا يملكون السلاح".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خان يونس رفح

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