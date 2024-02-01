ردا على هجوم الأردن.. أمريكا تقرر مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا والعراق

وكالات

قبل نحو يومين خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليعلن اتخاذ قرارًا بالرد على الهجمات التي تستهدف قواتها في الشرق الأوسط لاسيما في العراق وسوريا ومؤخراً في الأردن. وأعلن مسؤولون أميركيون اليوم الخميس، أنه جرت الموافقة على خطط واشنطن لشن هجمات على مدى عدة أيام في العراق وسوريا على العديد من الأهداف، منها عسكريون إيرانيون ومنشآت إيرانية، وفق ما نقلته شبكة CBS News الأمريكية اليوم الخميس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تستعد لشن ضربات انتقامية في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم بطائرة مسيرة الأحد، الذي أدى إلى مق[تل 3 جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 40 جندياً في (البرج 22)، وهي قاعدة في شمال شرقي الأردن ضرورية للوجود الأمريكي في سوريا المجاورة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يعتقد أنه من المهم الرد بطريقة مناسبة".

كما أفاد بأن بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على الهجوم، لكنه قال إن الولايات المتحدة سترد "في التوقيت والطريقة" المناسبين لها، مضيفاً أنه "لن يكون لمرة واحدة".