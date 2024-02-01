مصدر مصري ينفي وجود وفد من حماس بالقاهرة لبحث صفقة تبادل أسرى

بي بي سي

نفى مصدر مصري ما ذكرته تقارير إعلامية بأن وفدا من حركة حماس يجري مباحثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية في القاهرة بشأن صفقة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مطلع قوله إنه لا يوجد وفد من حركة حماس في مصر حاليا لهذا الغرض.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بوجود وفد من الحركة في مصر لمناقشة مخرجات مؤتمر باريس الرباعي وبنود صفقة جديدة للتبادل بين الحركة وإسرائيل.

وأعلنت الحركة في بيان منتصف الأسبوع الجاري بأنها تلقت دعوة مصرية لمناقشة مخرجات اجتماع باريس وأن وفدا برئاسة رئيس مكتبها السياسي سيتوجه لمصر لهذه الغاية.

ولم يعلن المصدر المصري موعد وصول أي وفد من حماس للقاهرة، كما لم تعلن الحركة عن موعد دقيق لوصول وفدها.