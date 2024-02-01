مسؤول فلسطيني يندد بقرار أمريكي يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير

رام الله - (د ب أ)



ندد مسؤول فلسطيني بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة، معتبرا ذلك" بالقرار الخطير".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس ، "هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد، وقرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني".

وطالب الشيخ الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح لهذا القرار.