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مسؤول فلسطيني يندد بقرار أمريكي يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير

03:26 م الخميس 01 فبراير 2024

مجلس النواب الأمريكي

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رام الله - (د ب أ)


ندد مسؤول فلسطيني بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة، معتبرا ذلك" بالقرار الخطير".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس ، "هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد، وقرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني".

وطالب الشيخ الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح لهذا القرار.

مجلس النواب الأمريكي فلسطين الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية

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