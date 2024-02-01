السعودية تعدم 4 إثيوبيين قتلوا وعذبوا سودانيا

مصراوي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذها لحكم الإعدام بحق أربع وافدين من الجنسية الإثيوبية أقدموا على قتل وافد سوداني.

وقالت الداخلية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأربعاء: "أقدم كل من علي عبدالله ونقس برهة وشابر شنبه وأفطم حقوص - إثيوبيي الجنسية - على قتل الهادي حمد فضل الله - سوداني الجنسية - بالاشتراك والتناوب في الاعتداء عليه بعصا خشبية غليظة وطعنه عدة طعنات بسكين، وتقييد يديه وقدميه، والشروع في قتل آخرين، وقيامهم بالاعتداء عليهم وسلبهم وسرقة ما بحوزتهم بقوة السلاح".

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة، حيث أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما قاموا به من الجرائم الكبيرة وضرب من ضروب الفساد والإفساد في الأرض، وفيه ترويع للآمنين، واعتداء على الأنفس والأموال التي أمر الله بحفظها.. وتم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين، وأن يكون ذلك بقتلهم.

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجناة أمس الأربعاء بمنطقة الرياض"، وتؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.