أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكنها تعمل على ضمان أمنها القومي

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى، لكنها تعمل على ضمان أمنها القومي، مؤكدًا أن دورها في سوريا يهدف إلى حماية استقرار المنطقة.

وأضاف أردوغان أن سقوط نظام الأسد يمثل نهاية لحقبة طويلة من القمع في سوريا، واصفًا ما حدث بأنه بداية "مرحلة مشرقة" للسوريين بعد عقود من حكم نظام البعث.

وتابع في خطاب له: "اعتبارًا من أمس، أغلقت مرحلة الظلام في سوريا"، مشددًا على أن المدن الكبرى، مثل حلب وحمص وحماة ودمشق، عادت "إلى أصحابها الأصليين".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تمد يد الدعم للشعب السوري بكل أطيافه العرقية والمذهبية، وذكر أن تركيا مرت بتحديات كبيرة في الفترة الماضية، من بينها استضافة اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية.

وأضاف أردوغان: "تركيا ستظل إلى جانب سوريا حتى تستقر على أرضية صلبة، وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم".

وفيما يتعلق بالموقف التركي من النظام السابق، قال أردوغان إن نظام الأسد ترك سوريا "كومة من الأنقاض" وفر هاربًا، موضحًا أن تركيا سعت للحوار معه، لكنه لم يستجب لمطالبها.

وأكد أن "سوريا للسوريين فقط"، وأن مستقبل البلاد يجب أن يحدده الشعب السوري بعيدًا عن أي تدخل خارجي أو منظمات إرهابية.