السجن 6 سنوات لـ طالب شرع في قتل عتالًا وبائع خضروات ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة طالب شرع في قتل شاب لدفاعه عن عجوز ببورسعيد بالسجن 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يناير عام 2024، والمتهم فيها الطالب "م.أ.م" بالشروع في قتل المجني عليهما محمد محمود صديق، ويعمل عتالا، وصديق محمود صديق، ويعمل بائع خضار، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل الأول، بأن وضع مخططا لقتله، وتحين ميقاتا متخذا من الظلام ساترا له، معدا سلاحا ناريا.

وشهد صديق محمود صديق، أنه على إثر مشادة مع المتهم وشقيقه باليوم السابق على الواقعة، حث الأخير المتهم على عدم التعرض إلى أحد الأشخاص الطاعنين في السن في الطريق العام، فأثيرت حفيظة المتهم، وأبا تدخل الشقيق، فتوعده بالايذاء، وبيوم الواقعة وحال قبوعه رفقة الشاهد الثاني بمحل عمل الأخير والذي اعتادا التواجد فيه بذات الزمان والمكان، باغتهم المتهم مشهرا سلاحا ناريا فرد خرطوش، و مسددا للشاهد الثاني فألقى بنفسه أمام سلاحه للحيلولة دون تسديد حشاره إلى الشاهد الثاني، فانطلق حشار العيار الناري وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأعزي قصد المتهم التصميم المسبق على إزهاق روح الشاهد الثاني، وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابة نارية رشيه حدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات رشية أطلقت عليه من مسافة تقدر بأقل من 3 أمتار.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.