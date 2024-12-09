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بولندا تحث مواطنيها في سوريا على المغادرة فورا

10:58 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

بولندا

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وارسو- (أ ش أ)

حثت بولندا، اليوم الاثنين، مواطنيها في سوريا على المغادرة فورا.

وذكرت السفارة البولندية لدى سوريا ـ في منشور على منصة (إكس)، "أنه يتعين على جميع المواطنين البولنديين في سوريا المغادرة فورا؛ بسبب الوضع الأمني".

وأضافت السفارة: "نظرا للتصعيد السريع للوضع، في جميع أنحاء أراضي سوريا، فإننا نناشد جميع المواطنين البولنديين المقيمين في البلاد بالمغادرة فورا، نناشد أيضا بشكل قاطع عدم دخول الأراضي السورية".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية باول ورونسكي - في تصريح لوكالة الأنباء البولندية - "حتى الآن، لم نتلق أي تقارير من البولنديين على الأرض يطلبون المساعدة أو الإجلاء، ونراقب عن كثب الوضع المتطور في سوريا بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية البولندية وحلفائنا".

هذا المحتوى من

Asha
بولندا سوريا السفارة البولندية لدى سوريا
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