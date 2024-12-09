وزارة العدل الكورية الجنوبية تعلن فرض حظر سفر على رئيس البلاد

سول- (أ ب)

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، فرض حظر على سفر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إلى الخارج، خلال التحقيق بشأن إعلانه مرسوم الأحكام العرفية الذي استمر لفترة وجيزة.

وطلبت الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية فرض الحظر في إطار توسيع تحقيقاتهم في اتهامات التمرد المحتملة بسبب فرض يون للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بوزارة العدل، في جلسة استماع في البرلمان الكوري الجنوبي، إن الحظر صدر.