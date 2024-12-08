جوتيريش يرحب بنهاية "النظام الديكتاتوري" بسوريا

وكالات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنهاية ما سماه "النظام الديكتاتوري" في سوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "بعد 14 عاما من الحرب الوحشية ونهاية النظام الدكتاتوري لدى الشعب السوري فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي".

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.