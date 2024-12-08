"سقوط مدهش".. أول تعليق من ترامب على إسقاط نظام بشار الأسد

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن دهشته من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قائلا إن "سقوطه مدهش" لأنه بقي لسنوات في ظل ظروف أكثر سوءا وفجأة بدأت قوات المعارضة الاستيلاء على مساحات كبيرة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، ووجه أوامر بالاستيلاء على المنطقة العازلة في الجولان، واصفًا سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بـ"اليوم التاريخي في الشرق الأوسط".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، شنت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الهجمات المكثفة على أهداف داخل سوريا.

كانت الفصائل المسلحة السورية قد أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة. وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.