لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسقاط تمثال حافظ الأسد وتمزيق صورة بشار في ريف دمشق (فيديو)

11:32 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

إسقاط تمثال حافظ الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

شهدت بلدة جرمانا، الواقعة على بعد 10 كيلومترات شرقي العاصمة السورية دمشق، احتجاجات واسعة أفضت إلى إسقاط تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

المشاهد التي انتشرت عبر منصات محلية، أظهرت عشرات المحتجين يتجمعون حول التمثال وهم يهتفون بشعار "سوريا لنا وليست لعائلة الأسد"، في مشهد يكرر أحداثًا مماثلة شهدتها مدن درعا وحماة مؤخراً.

وفي تطور آخر بمنطقة داريا بريف دمشق، تم توثيق قيام عدد من الأهالي بتمزيق صور الرئيس السوري بشار الأسد من الطرقات، عقب انسحاب قوات النظام من البلدة.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأحد، دخلت الفصائل السورية المسلحة العاصمة السورية العاصمة دمشق وأعلنت سيطرتها الرسمية على البلاد في خطاب رسمي.

بينما أبلغ الجيش السوري ضباطه بشكل رسمي، بانتهاء نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يعتقد بمغادرته دمشق فجر اليوم.

إسقاط تمثال حافظ الأسد هروب بشار الأسد ريف دمشق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور نصر الله وسليماني (فيديو)

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة