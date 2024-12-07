مسؤول أمريكي: نظام الأسد قد ينهار بنهاية الأسبوع ولا نعلم إلى أين سيفر

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إنه من غير الواضح إلى أين سيفر الرئيس السوري بشار الأسد، لافتين إلى أن نظامه قد يفقد مظاهر السلطة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" لا تضع خططا لتغيير وضع قواتها في سوريا وتنتظر رؤية ما سيحدث.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع، بأ إن انقلابا منظما على نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخر سيطرة الفصائل المسلحة.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن مسؤولين بإدارة الرئيس جو بايدن يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام الأسد في غضون أيام، لافتين إلى أن إدارة بايدن لم تصدر بعد تقييما رسميا بشأن مصير الأسد وهناك اختلاف في الآراء.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن مسؤولين في إدارة بايدن أكدوا أن زوال نظام الأسد ليس أمرا محسوما، مشيرين إلى أن الإجماع الناشئ هو أن سيناريو سقوط نظام الأسد أصبح معقولا على نحو متزايد.