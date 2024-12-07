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عراقجي يدعو إلى "حوار سياسي" بين الأسد والفصائل خلال اجتماع في الدوحة

04:01 م السبت 07 ديسمبر 2024

عباس عراقجي

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وكالات

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت على أهمية إجراء "حوار سياسي" بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والفصائل المسلحة، في ظل هجوم غير مسبوق شنته الفصائل أتاح لها السيطرة على مناطق عدة.

وقال عراقجي عقب لقاء جمعه بنظيريه الروسي والتركي في الدوحة إن "الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المشروعة يجب أن يبدأ".

وقبل الاجتماع، قال عراقجي إنه أجرى محادثات "صريحة ومباشرة للغاية" مع نظيره التركي هاكان فيدان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس السوري بشار الأسد الفصائل المسلحة
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