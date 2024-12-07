إعادة تشغيل مفاعل شيماني النووي في اليابان

بكين- (د ب أ)

أعادت شركة شوجوكو الكتريك باور للكهرباء تشغيل المفاعل رقم اثنين في محطة شيماني للطاقة النووية التابعة لها بغرب اليابان، وذلك للمرة الأولى خلال 13 عاما اليوم السبت.

وهذا هو ثاني مفاعل ماء مغلي يعاد تشغيله في اليابان، بعد الوحدة رقم اثنين في محطة أوناجاوا للطاقة النووية التي تشغلها شركة توهوكو إليكتريك باو للكهرباء بشمال شرق البلاد، وذلك منذ الضرر الذي لحق بمفاعلات من نفس النوع في الحادث النووي الذي وقع بمحطة فوكوشيما، والتي تشغلها شركة طوكيو إليكتريك باور للكهرباء، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

كما أن الوحدة رقم اثنين في محطة شيماني هي المفاعل الرابع عشر في البلاد الذي يعاد تشغيله منذ إدخال معايير سلامة جديدة في 2013 عقب حادث الانصهار الثلاثي في محطة فوكوشيما.

وتعد محطة شيماني في ماتسو بمحافظة شيماني، هي محطة الطاقة النووية الوحيدة في اليابان التي تقع في عاصمة المحافظة.