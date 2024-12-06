إيران تؤكد دعمها الكامل لسوريا وتدعو لعدم التمييز في مكافحة الإرهاب

وكالات

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عقب اجتماع ثلاثي مع نظيريه السوري والعراقي، بأن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا، مشيرًا إلى توافق وجهات النظر حول التهديدات التي تواجهها دمشق.

وأكد عراقجي أن العلاقات بين إيران والعراق تشهد تطورًا مستمرًا، وتم الاتفاق على تعزيزها، لافتًا إلى أن طهران ستواصل دعمها لسوريا بكل ثقلها على المستويات كافة.

وأضاف أن الرسالة الأولى التي يحملها هذا الاجتماع هي الوقوف بجانب سوريا، حكومة وشعبًا، في مواجهة الفصائل المسلحة، مشددًا على أهمية الدفاع عن أمن دول الجوار كجزء من الدفاع عن الأمن الإيراني.

ودعا عراقجي الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب إلى عدم التمييز بين الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن سوريا، مثل إيران والعراق، كانت ضحية للإرهاب الذي يستهدف استقرار المنطقة.