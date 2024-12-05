إعلام عبري: إسرائيل حذّرت إيران من إرسال أسلحة إلى سوريا أو حزب الله

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن إسرائيل حذرت إيران بشدة من إرسال قوات أو نقل أسلحة يمكن أن تصل إلى سوريا وحزب الله، مشيرة إلى أن حزب الله أرسل مئات من مقاتليه إلى سوريا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني، قوله إن آخر ما تريده إسرائيل هو سقوط سوريا بيد الإيرانيين، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع ذلك.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستقوم بإنشاء منطقة عازلة بالداخل السوري في الجولان حال سقوط حمص، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن لدى إسرائيل والولايات المتحدة مؤشرات على انهيار مؤكد لخطوط دفاع الجيش السوري.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن المخابرات الإسرائيلية رصدت انهيارا أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري، لافتا إلى أن هناك تساؤلات لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أداء الجيش السوري في احتواء سيناريو القتال.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري حاليا نقاشا بشأن التطورات في سوريا.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يركز اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الليلة إلى حد كبير على الوضع في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هارتسي هاليفي وقادة عسكريون يجرون تقييما للوضع في سوريا.

وأكد المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا، مشددا على أنه لن يسمح بظهور أي تهديدات بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية وسيحبط أي تهديد لمواطنيه.

وقبل أيام، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعمل على ضمان عدم استغلال إيران للأوضاع لنقل أسلحة لحزب الله.

واتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء التطورات والاشتباكات العسكرية في سوريا، متهمة إسرائيل بدعم الجماعات المسلحة ضد الجيش السوري.