روسيا تغلق القنصلية البولندية في سان بطرسبرج

موسكو/ وارسو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن روسيا سوف تغلق القنصلية البولندية في سان بطرسبرج.

وقالت الوزارة إنه تم إعلان الموظفين الدبلوماسيين الثلاثة الذين يعملون هناك، أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول العاشر من يناير.

وتأتي هذه الخطوة ردا على قيام وزارة الخارجية في وارسو بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة بوزنان غرب بولندا في نهاية نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في السنوات الأخيرة، انتهجت السلطات البولندية سياسة معادية لروسيا بشكل علني وقوضت بشكل شبه كامل بنية العلاقات الروسية البولندية التي كان قد تم بناؤها على مدى عقود عديدة".

وبرر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إغلاق البعثة الروسية في بوزنان في ذلك الوقت بقوله إنه كان لديه معلومات تفيد بأن روسيا كانت وراء محاولات التخريب في بولندا والدول الحليفة.

وتعد بولندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، واحدة من الداعمين السياسيين والعسكريين الأكثر التزاما لأوكرانيا، التي تتعرض لغزو روسي، وبناء على ذلك، يعتبر الكرملين بولندا عدوا.

وقال سيكورسكي إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة.

وأضاف سيكورسكي: "نحن لا نرتكب أعمال حرق أو تخريب في روسيا.. لكن الجميع يعرفون نوعية الدولة الروسية".