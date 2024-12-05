أردوغان: مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا

وكالات

قالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا.

وأشارت الرئاسة التركية، إلى أن أردوغان أبلغ جوتيريش أن دمشق بحاجة للتواصل سريعا مع الشعب السوري من أجل حل سياسي شامل، مشددا على أن أكبر أماني تركيا هي ألا تشهد سوريا مزيدا من عدم الاستقرار وألا تتكبد خسائر في صفوف المدنيين.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية، اليوم الخميس، السيطرة على مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتها عمليات التمشيط بنجاح.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن الفصائل المسلحة السورية سيطرت على بلدة قمحانة شمالي حماة.

وكان الجيش السوري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، انسحابه اليوم من محافظة حماة وإعادة الانتشار خارجها "من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين"، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الفصائل السورية المسلحة.

وكانت الفصائل المسلحة، قد أعلنت سيطرتها على السجن المركزي في حماة وإطلاق سراح عدد من السجناء المعتقلين فيه.

وأضافت، أن عدد من القيادات العسكرية السورية، هربت من محافظة حماة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، توقف الاتصالات في محافظة حلب السورية إثر "الاعتداءات الإرهابية على المقاسم التي شنتها الفصائل المسلحة السورية بالمنطقة الوسطى والشمالية".