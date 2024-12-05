فرنسا تدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

بيروت- (د ب أ)

دعت فرنسا، اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي ينص على آلية إشراف تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان ، في بيان وزعته اليوم ، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر ودخل حيزّ النفاذ بتاريخ 27 من نفس الشهر، ينص "على آلية إشراف على وقف إطلاق النار تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يجسّد" ثمرة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا لمدة شهور طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى احترامه، على الأجل الطويل ووضع حد لأي عمل من شأنه تهديده".

وستضمن آلية الإشراف "متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، وفق البيان .

وستتعاون الآلية "مع اللجنة العسكرية الفنية لدعم لبنان من أجل الإسهام في نهوض القوات المسلحة اللبنانية ونشرها في جنوب لبنان، التي تكرّر فرنسا تأكيد دعمها لها، في إطار تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، طبقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن البريجيدير غيوم بونشان يمثّل "فرنسا في آلية الإشراف هذ، وسيدعمه زهاء عشرة موظفين عسكريين ومدنيين من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلّحة".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أسهمتا بترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأربعاء قبل الماضي.