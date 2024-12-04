البيت الأبيض: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

وكالات

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن ثماني شركات اتصالات أمريكية، وعشرات من الدول تأثرت بحملة القرصنة الصينية.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عددا من الوكالات الحكومية الأمريكية تعتزم عقد جلسة إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ، بشأن جهود صينية مزعومة تُعرف بـ"إعصار الملح" للتجسس على شركات الاتصالات الأمريكية وسرقة بيانات.

وأشار المسؤولون إلى أن مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني ومجلس الأمن القومي ورئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزينورسيل، سيشاركون في الإحاطة السرية التي من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بالتوقيت الشرقي.