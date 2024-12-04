واشنطن العاصمة: أمازون توقف خدمة التوصيل سرا لمنطقتين أغلب سكانهما من السود

واشنطن - (أ ب)

أقامت واشنطن العاصمة دعوى ضد شركة أمازون اليوم الأربعاء، حيث زعمت أن الشركة أوقفت سرا خدمة التوصيل السريعة إلى سكان منطقتين أغلب سكانهما من أصل أفريقي، بينما تواصل فرض ملايين الدولارات مقابل عضوية تتعهد بتقديم خدمة التوصيل.

وتتعلق الشكوى التي تم تقديمها في المحكمة العليا في واشنطن العاصمة بعضوية "أمازون برايم"، التي تكلف المستهلك 139 دولار سنويا أو 14.99 دولار شهريا مقابل خدمة التوصيل السريع، بما في ذلك توصيل الطلبات خلال يوم أو اثنين أو في نفس اليوم، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم.

وتزعم الدعوى القضائية، أن متجر التجزئة الذي يقع مقره في سياتل فرض، في منتصف 2022، ما يطلق عليه "استثناء" من التوصيل لمنطقتين منخفضتي الدخل وبدأت في الاعتماد حصرا على شركات خدمات توصيل ثالثة مثل "يو بي إس" وخدمة البريد الأمريكي، بدلا من أنظمة التوصيل لديها.

وذكرت شركة أمازون أنها أجرت التغيير بناء على مخاوف بشأن سلامة السائقين.