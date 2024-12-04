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الأسد يوجّه بزيادة رواتب العسكريين في الجيش السوري بنسبة 50%

07:05 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الرئيس السوري بشار الاسد

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وكالات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما رئاسيا بزيادة رواتب العسكريين في الجيش بنسبة 50%.

وينص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على "إضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين"، موضحا أن تلك الزيادات لا تشمل من هم في فترة التجنيد الإجباري أو المتقاعدين.

ويأتي القرار الرئاسي في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في عدد من المناطق مثل حلب وريف حماة.

ويواصل الجيش السوري بمساندة القوات الجوية الروسية، التصدي للفصائل المسلحة في الشمال السوري.

الرئيس السوري بشار الأسد رواتب العسكريين في الجيش السوري زيادة رواتب العسكريين
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