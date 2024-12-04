نتنياهو يطلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيًا

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيًا بواقع 4 ساعات لكل جلسة في قضايا الفساد".

وسيمثل نتنياهو، الأسبوع المقبل، أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلي (الشاباك) أوصى بنقل جلسة مخصصة لإدلاء نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مكان تحت الأرض في تل أبيب لأسباب أمنية.

وكان رئيس الوزراء طلب تأجيل المثول أمام المحكمة لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويتوقع أن يمثل نتنياهو الأسبوع المقبل أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو من العام نفسه.