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البث العبرية: نتنياهو يدرس سحب صلاحيات بن غفير دون إقالته

09:30 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس سحب صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن مقربين من رئيس الوزراء يعتقدون أنه لن تتم إقالته.

ونقلت البث العبرية عن مصادر مقربة من بن غفير، قولها إن وزير الأمن القومي لا يخشى الإقالة بل قد يسعد بها.

وأشارت البث العبرية، إلى أن بن غفير يقول إنه سوف يستمر في التصويت ضد قرارات الائتلاف الحاكم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب ضد تحديات وجودية، مشيرا إلى أنه قاد مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشكل مسؤول ومهني اقتصاد إسرائيل خلال الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخها.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يتأكد من أن الاقتصاد يلبي كافة احتياجات الحرب في الجبهة حتى تحقيق النصر، معربا عن دعمه سموتريتش في إدارته للموازنة والاقتصاد، مجددا طلبه لأعضاء الائتلاف بدعم الموازنة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي صادق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إنه لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر.

وكان بن غفير، قال إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض أي مفاوضات معه بشأن الميزانية بسبب غروره رغم مناشدات مقربين من نتنياهو، مؤكدا أن مشروع قانون الموازنة اعتداء مباشر على الشرطة والحراس ومصلحة السجون وضربة قاسية للأمن.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل
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