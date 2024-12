أمريكا تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن

القاهرة-مصراوي

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دقيقة متعددة ضد أهداف للحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء ومواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ووفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات التي تم تنفيذها من قبل سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية في هذين اليومين شملت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة تضم صواريخ وطائرات بدون طيار.

وحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن تلك المرافق استخدمت في عمليات الحوثيين، لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن طائرات تابعة للبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية دمرت موقع رادار ساحلي للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه في منطقة البحر الأحمر.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية خلال هذه الاستهدافات.

وتأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص قدرة الحوثيين المدعومين من إيران على تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

US CENTCOM:



We conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



We targeted a Houthi command and control facility and advanced conventional weapon (ACW)… pic.twitter.com/Hjc97vfHSG