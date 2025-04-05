وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب التجارية لن تكون سهلة، داعيًا إلى "الصمود" أمام تداعياتها، مضيفًا "نعيد الوظائف والشركات كما لم يحدث من قبل، والاستثمارات تجاوزت حتى الآن 5 تريليونات دولار والرقم في ازدياد متسارع".

وتابع ترامب: "كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير.. الصين ودول أخرى عاملتنا بطريقة سيئة لا يمكن تحملها"، مشيرًا إلى أن بكين تضررت من الرسوم بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة.

ودخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم السبت، بنسب تتفاوت بين 10% و49%.

وكان ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%.