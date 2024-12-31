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نتنياهو: لا توجد حماقة أكثر تهورًا من المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين

07:02 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي صادق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إنه لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر.

وكان بن غفير، قال إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض أي مفاوضات معه بشأن الميزانية بسبب غروره رغم مناشدات مقربين من نتنياهو، مؤكدا أن مشروع قانون الموازنة اعتداء مباشر على الشرطة والحراس ومصلحة السجون وضربة قاسية للأمن.

الكنيست الإسرائيلي إسقاط حكومة اليمين بنيامين نتنياهو
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