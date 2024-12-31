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ناقلة للأمراض.. فئران تهاجم سكان مدينة جلاسكو وتُدخل العشرات إلى المستشفيات

12:38 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

فئران

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وكالات

تواجه مدينة جلاسكو البريطانية، هجومًا من قبل الفئران، ما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص، واضطرارهم للعلاج الطبي في المستشفيات، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وسجلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 100 حالة إصابة بفئران، تركزت معظمها في الذراعين واليدين والأصابع.

وشملت الإصابات مناطق متعددة من الجسم، بما في ذلك الوجه، والأرجل، والرأس، وأصابع القدم، بحسب الهيئة.

وتشير تقارير سابقة إلى ارتفاع أعداد الفئران في غلاسكو بنسبة 45 % خلال السنوات الـ5 الماضية، مع تضاعف أعدادها في منازل العديد من السكان.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ما يثير القلق تزايد التقارير عن الأمراض التي تنقلها الفئران، والتي تشمل تقرحات الجلد والتهاب النسيج الخلوي، والتهابات الأمعاء البكتيرية.

وعلى الرغم من ندرة الحالات والوفيات في الدول المتقدمة، فإن هذه الأمراض تحمل خطرًا كبيرًا، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة كفشل الكلى أو الكبد، أو مشاكل تنفسية حادة.

الفئران سكان مدينة جلاسكو هيئة الخدمات الصحيةناقلة للأمراض
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