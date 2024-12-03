استشهاد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوبي البلاد .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص في محافظة جبل لبنان، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة آخرَين بجروح".

وكان المركز أعلن مساء امس الاثنين أن "غارة العدو الإسرائيلي على البلدة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين بجروح".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم استهدفت مسيّرة معادية بلدة بيت ليف في صور.





