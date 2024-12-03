بلينكن يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

واشنطن- (د ب أ)

يتجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوروبا للمشاركة في آخر اجتماع رفيع المستوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أن تنتهي ولاية إدارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.

وسيكون تعزيز دعم الحلفاء لأوكرانيا، في ظل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، في صدارة جدول أعمال اجتماعات وزراء خارجية الناتو في بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن بلينكن "سيتناول الأولويات المتعلقة بالأمن عبر الأطلسي، بما في ذلك دعم قتال أوكرانيا ضد غزو روسيا، وتعميق التعاون مع شركاء الناتو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والتحضير للقمة المقبلة في لاهاي".

ولن يكون الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في السلطة عندما يجتمع قادة الناتو في قمتهم المقبلة في يونيو، لكنه عزز خلال الأشهر الماضية توريد الأسلحة والمواد الأخرى إلى أوكرانيا، كما خفف القيود على كيفية استخدام كييف لهذه الأسلحة.

وهدف بايدن هو وضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للتفاوض على تسوية، وذلك في وقت حققت فيه موسكو تقدما كبيرا في الصراع وتحركت قوات كورية شمالية لدعم القوات الروسية.

وبالمقابل، كان ترامب متشككا في المساعدة الأمريكية وأشار إلى أن إدارته ستقلصها بشكل حاد أو تنهيها. كما عين الجنرال السابق كيث كيليوج للإشراف على جهود التوسط لإنهاء الحرب.

ومن بروكسل، سيسافر بلينكن إلى مالطا حيث سيحضر يوم الخميس اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي مجموعة تواجه تحديات نتيجة التطورات الأخيرة في أوكرانيا وجورجيا وأماكن أخرى.