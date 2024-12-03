الولايات المتحدة تفرض قيودا إضافية على صادرات الرقائق إلى الصين

واشنطن- (د ب أ)

أصدرت الولايات المتحدة الاثنين قيودا جديدة على تصدير بعض رقائق أشباه الموصلات والمعدات إلى الصين، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن التدابير "تهدف إلى إضعاف" قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة "التي يمكن استخدامها في الجيل المقبل من أنظمة الأسلحة المتقدمة، وفي الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، التي لها تطبيقات عسكرية هامة."

وتشمل التدابير الجديدة فرض رقابة على 24 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات وثلاثة أنواع من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير أو إنتاج أشباه الموصلات التي تسهم في تعزيز تحديث الصين العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأمن الصناعي بوزارة التجارة.

وستعزز التعديلات الأخرى فعالية القيود السابقة.

وتشمل التدابير، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، إضافة أكثر من 100 كيان إلى قائمة التجارة المحظورة، مما يعني أن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى طلب إذن خاص لإرسال المعدات إليها.

وتشمل الإضافات "مصانع أشباه الموصلات وشركات الأدوات وشركات الاستثمار التي تعمل بتوجيه من بكين لتعزيز أهداف الصين في مجال الرقائق المتقدمة، والتي تشكل خطرا على الأمن الوطني الأمريكي وحلفائه"، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو: "هذا الإجراء هو تتويج للنهج المستهدف الذي اتبعته إدارة بايدن-هاريس لإضعاف قدرة الصين على إنتاج التقنيات المتقدمة التي تشكل خطرا على أمننا الوطني".

وأضافت أن القيود الإضافية على الصادرات "تؤكد" "الدور المركزي" لوزارة التجارة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي.





