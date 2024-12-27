مالي: وفاة نحو 70 مهاجرا لدى غرق قاربهم في طريقه لإسبانيا

مالي وفاة نحو 70 مهاجرا لدى غرق قاربهم في طريقه لإ

باماكو، مالي- (أ ب)

قال الوزير المالي لمواطني بلاده المقيمين في الخارج، موسى أغ الطاهر، إن حوالي 70 مهاجرا لقوا حتفهم لدى غرق قاربهم بينما حاولوا الوصول إلى إسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلن موسى أغ الطاهر في بيان صحفي أمس الخميس أن قارب مهاجرين متجها إلى إسبانيا غرق في 19 ديسمبر.

وأفادت الوزارة بأن المهاجرين على متن القارب "كان عددهم 80 في البداية، ونجا 11 شخصا فقط".

وأضاف الوزير أن السلطات في مالي تعرفت على تسعة مواطنين من بين الناجين، و"25 شابا من مالي تم التعرف عليهم من بين الضحايا للأسف".

ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي للمهاجرين من غربي أفريقيا إلى جزر الكناري أحد الطرق الأشد خطورة في العالم.

وينحدر العديد من يقومون بالرحلة من مالي والسنغال وموريتانيا ودول أفريقية أخرى، حيث يسعون إلى فرص عمل أفضل في الخارج أو يفرون من العنف أو عدم الاستقرار السياسي.

وينحدر عدة ضحايا ماليين من منطقة كايس غربي البلاد، وفقا لما ذكره دولايي كيتا المستشار بالوزارة في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.