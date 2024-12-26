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إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشدا من المارة في نيويورك

01:49 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أصيب 6 أشخاص في وسط نيويورك، بعد أن صدمت سيارة أجرة حشدا من المارة في وسط المدينة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ووقع الحادث عشية عيد الميلاد، الذي يحتفل به البروتستانت والكاثوليك في 25 ديسمبر، في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي "00:00 بتوقيت موسكو، 26 ديسمبر" في هيرالد سكوير وسط مانهاتن.

وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، ولم يتم تقديم معلومات حول أسباب الحادث بعد.

الشرطة الأمريكية نيويورك أمريكا الولايات المتحدة
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