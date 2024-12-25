في محاولة قوية للسيطرة.. شاهد عرض ترامب لضم كندا إلى أمريكا

القاهرة- مصراوي

قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أقوى محاولة له حتى الآن للسيطرة على كندا، حيث عرض على الشعب الكندي تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 60% في حال انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كدولة رقم 51. هذه التصريحات جاءت بعد أن أعلن ترامب عن خطط توسع إقليمي تشمل كندا وجرينلاند وبنما.

وفي تعليق لترامب عبر برنامجه على "Truth Social"، قال: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك للجنود الرائعين في الصين، الذين يديرون قناة بنما بمحبة ولكن بشكل غير قانوني (حيث فقدنا 38000 شخص في مبناها قبل 110 سنوات). الولايات المتحدة دائمًا تضع مليارات الدولارات في أموال 'الإصلاح'، لكنها لا تتدخل في 'أي شيء'."

ترامب سخر من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ووصفه بـ "الحاكم"، مؤكداً أن ضم كندا سيؤدي إلى خفض الضرائب بشكل كبير وتحقيق نمو اقتصادي. وأضاف أن "إذا أصبحت كندا ولايتنا الحادية والخمسين، فسيتم تخفيض ضرائبهم بأكثر من 60%، وستتضاعف أعمالهم على الفور، وستكون محمية عسكريًا مثل أي دولة أخرى في أي مكان في العالم."

وعلى الرغم من تأكيدات ترودو بأن تصريحات ترامب كانت على سبيل المزاح، إلا أن الأخير نشر صورة له على قمة جبل، وهو يتفحص الأراضي الكندية مع العلم الكندي خلفه، مما أثار تساؤلات حول جدية هذه التصريحات.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب اهتمامه بالاستحواذ على أراضٍ إضافية؛ ففي وقت سابق، عبر عن رغبته في شراء جرينلاند، وهو اقتراح تم رفضه من قبل السلطات الدنماركية. ترامب أيضًا لم يتوقف عن إطلاق التهديدات ضد بنما، حيث اقترح استعادة السيطرة على قناة بنما، مما تسبب في ردود فعل حادة من الحكومة البنمية.