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حماس تُعلن تفاصيل جديدة بشأن صفقة إطلاق النار في غزة

02:29 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حركة حماس

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(وكالات)


كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إسرائيل من خلال الوسطاء.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، مؤكدة أن الحركة أبدت المسؤولية والمرونة خلال المفاوضات.

وصرح حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي، وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا.


وتحدثت عدد من التقارير الإسرائيلية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تحدثت تل أبيب في وقت سابق، أن حماس أبدت مرونة خلال المفاوضات مما يسهل التوصل لاتفاق.

حركة حماس وقف إطلاق النار إسرائيل غزة
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