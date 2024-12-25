وفد باكستاني رفيع المستوى يُجري محادثات حاسمة في كابول

إسلام آباد - (د ب أ)

أجرى وفد رفيع المستوى بقيادة المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، محمد صادق، اليوم الأربعاء، محادثات حاسمة في كابول، فيما ينظر إليه على إنه دفعة جديدة من الجانبين للتغلب على العقبات في علاقتهما الثنائية.

وكانت هذه أول زيارة رفيعة المستوى من قبل الجانب الباكستاني إلى كابول، منذ 15 شهرا وجاءت في وقت، تكافح فيه باكستان ضد الإرهاب بشكل خاص، في إقليم خيبر-باختونخوا، حسب صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية.

والتقى السفير محمد صادق فور وصوله إلى كابول مساء أمس الأول الاثنين، وزير الداخلية في حكومة طالبان، سراج الدين حقاني. وذكرت مصادر أن الجانبين أجريا مناقشات مطولة على العشاء.

ويشمل جدول الأعمال الوضع الأمني ووجود مخابئ للإرهابيين ومسائل أخرى.

وأجرى الوفد الباكستاني، أمس الثلاثاء أيضا، محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي.

وذكر بيان صادر عن الجانب الأفغاني أن الوفد ، بقيادة محمد صادق ناقش قضايا ثنائية والتعاون في مختلف القطاعات وتحسين العلاقات بين الدولتين.