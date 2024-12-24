انفجار سيارة ملغومة بشمال سوريا وسقوط ضحايا (فيديو)
03:04 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
وكالات
انفجرت سيارة ملغومة، اليوم الثلاثاء، في مركز بمدينة منبج شمالي سوريا، وسقط عدد من الضحايا، وفق ما أورده تلفزيون سوريا.
وكشفت مصادر محلية أن انفجار وقع داخل سيارة ملغمة في شارع التجنيد وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي وسط أنباء أولية عن قتلى وجرحى، أسفر عن سقوط ضحايا.
🔻انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة #منبج بريف #حلب الشرقي.#سوريا pic.twitter.com/wmHnjLiupU— Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) December 24, 2024
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