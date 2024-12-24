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انفجار سيارة ملغومة بشمال سوريا وسقوط ضحايا (فيديو)

03:04 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات

انفجرت سيارة ملغومة، اليوم الثلاثاء، في مركز بمدينة منبج شمالي سوريا، وسقط عدد من الضحايا، وفق ما أورده تلفزيون سوريا.

وكشفت مصادر محلية أن انفجار وقع داخل سيارة ملغمة في شارع التجنيد وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي وسط أنباء أولية عن قتلى وجرحى، أسفر عن سقوط ضحايا.

سوريا سقوط ضحايا انفجار سيارة ملغومة
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