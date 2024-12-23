عمره 29 عامًا.. ترامب يُعين لاعب كرة سابق مديرًا لمجلس الأصول الرقمية

(وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تعيين بو هاينز، اللاعب السابق في كرة القدم الأمريكية، مديرًا تنفيذيًا لمجلس الرئيس للأصول الرقمية.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن فريق ترامب، والذي أوضح أن هاينز سيتولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة استشارية جديدة تُسمى "مجلس العملات الرقمية"، والتي تضم شخصيات بارزة في صناعة العملات الرقمية.

في هذا الدور الجديد، سيعمل بو هاينز، البالغ من العمر 29 عامًا، جنبًا إلى جنب مع ديفيد ساكس، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في مجال العملات الرقمية ورئيسًا للمجلس.

ووفقًا للبيان، سيركز هاينز على دفع الابتكار والنمو في قطاع الأصول الرقمية، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لقادة الصناعة لمساعدتهم على النجاح في هذا المجال المتطور.



وسبق لترامب أن أعرب عن دعمه المستمر للعملات الرقمية، وكان قد أعلن قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي عن خطط لتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العالم للعملات الرقمية".

كما أشار في تصريحات سابقة إلى نية إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين في حال فوزه.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يستخدم البيتكوين في إحدى فعاليات حملته الانتخابية، مما يعكس التزامه بتعزيز استخدام الأصول الرقمية في السياسة الأمريكية.