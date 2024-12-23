ترامب يرشح الملياردير ستيف فينبرج لمنصب نائب وزير الدفاع الأمريكي

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن ترشيحه رجل الأعمال والملياردير ستيف فينبرج، لمنصب نائب وزير الدفاع الأمريكي.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن ستيفن فينبرج سيعمل نائبا لوزير الدفاع وسيساعد على جعل البنتاجون عظيما من جديد، بحسب روسيا اليوم.

ووصف ترامب فينبرج بأنه "رجل أعمال ناجح للغاية"، مضيفا أنه سيعمل مع بيت هيجسيث الذي رشحه ترامب في وقت سابق لمنصب وزير الدفاع.

يذكر أن رجل الأعمال والمستثمر ستيف فينبرج، البالغ 64 عاما، هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي لشركة Cerberus Capital Management الاستثمارية.

وخلال ولاية ترامب الأولى كان رئيسا للمجلس الاستشاري للاستخبارات، إذ تقدر ثروته بـ 5 مليارات دولار.