رئيس بنما يرد على تصريحات ترامب بشأن القناة: "كل متر مربع منها ملك لنا"

وكالات

علق رئيس بنما، مانويل نورييغا، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى إعادة قناة بنما للولايات المتحدة، بقوله: "كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا".

وكان ترامب قد صرح اليوم الأحد بأنه يريد إعادة السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على قناة بنما "بدون أي أسئلة".

تُعد قناة بنما ممرًا مائيًا استراتيجيًا يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، مما يقلل مسافة الإبحار بين مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو بشكل كبير.

بدأ الفرنسيون العمل على شق القناة عام 1880، لكن تفشي الأمراض والانهيارات الأرضية أوقف المشروع، لتنتقل الحقوق إلى الولايات المتحدة التي أنهت إنشاء القناة عام 1914 بتكلفة بلغت 380 مليون دولار آنذاك.

وظلت القناة تحت السيطرة الأمريكية حتى عام 1999، عندما انتقلت ملكيتها وسيطرتها بالكامل إلى بنما بموجب اتفاقية ثنائية.

President of Panama responds to Trump:

