تركيا تدين الهجوم في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

أنقرة- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم السبت نقلته وكالة الأناضول للأنباء: "نأمل أن يتم كشف دواعي هذا الهجوم الذي ندينه بشدة، في أقرب وقت ممكن، وأن تتم محاسبة الجناة أمام العدالة، ونؤكد وقوفنا مع ألمانيا في هذا اليوم الأليم".

وأمس الجمعة قُتل شخصان وأُصيب أكثر من 60 آخرون، جراء حادثة دهس في سوق عيد ميلاد مكتظ بمدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا.